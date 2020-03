Coronavirus, Catalfo: “Voucher baby sitter fruibile a breve”

Sul voucher baby sitter “è stata emanata la circolare Inps, per cui a breve sarà fruibile”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. Su chi lamenta tempi troppo lunghi sugli aiuti ricorda che il decreto “è stato emanato la settimana scorsa ed io ho già firmato in tempi celerissimi il decreto di riparto per le risorse da dare alle Regioni per affrontare e quindi pagare la cassa integrazione”.

Inoltre “anche l’Inps, sta semplificando tutte le procedure affinché i tempi non siano lunghi ed io sto portando avanti in un’interlocuzione con l’Abi per consentire l’anticipzione da parte delle banche della cassa integrazione al lavoratore. Stiamo lavorando tutti i giorni senza sosta” conclude Catalfo.

Ti potrebbero interessare anche: