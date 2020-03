CORONAVIRUS: LAZIO QUARTA REGIONE PER NUMERO TAMPONI, 22 MILA

Allarme per forniture kit estrazione Rna e Dna da parte delle società fornitrici, accaparramento a livello mondiale Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – La Regione Lazio «è quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni che hanno molti più casi positivi. Inoltre il Lazio è stata l’unica regione a varare un documento per la sorveglianza degli operatori sanitari per il quale si prevede di effettuare il test su ogni operatore considerato a rischio. Adesso c’è un allarme forniture kit estrazione Rna e Dna da parte delle società fornitrici, vi è un accaparramento a livello mondiale». Lo sottolinea la task force della Regione Lazio sui propri social.

