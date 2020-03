MOSE: SI DIMETTE COMMISSARIO VINCENZO NUNZIATA

L’avvocato Vincenzo Nunziata ha rassegnato le dimissioni da amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova. Lo ha comunicato il Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, in una lettera al Governo, all’Anac, al Provveditorato alle Opere pubbliche per il Triveneto e alle autorità veneziane. La decisione è stata comunicata dall’interessato ieri sera. Nunziata era stato nominato come terzo commissario del Consorzio incaricato della realizzazione del Mose di Venezia il 19 novembre scorso, affiancando Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo.

