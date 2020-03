Coronavirus, Salvini: “Mattarella richiama a suoi doveri Europa inesistente”

“Mentre anche il Presidente Mattarella ha giustamente richiamato ai suoi doveri un’Europa che non esiste“. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a stretto giro dalle parole del Capo di Stato alla Nazione. “La Lega implora, supplica il governo di risolvere subito l’emergenza sanitaria segnalata da troppi giorni da medici, farmacisti, sindaci e cittadini: mancano mascherine, saturimetri, camici, guanti, tute, ossigeno e bombole”.

“Gli Italiani muoiono, non c’è più tempo! Per evitare una crisi economica e sociale speriamo ascoltino i nostri consigli per erogare subito i soldi della cassa integrazione a milioni di cittadini chiusi in casa, per evitare che fame e rabbia portino allo scontro sociale”.