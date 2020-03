Manager Atac si riducono stipendio

Il Presidente di Atac, Paolo Simioni, ha inviato una lettera a tutti i dirigenti invitandoli a rinunciare a un giorno di retribuzione a settimana per tutte le nove settimane durante le quali sarà operativa l’attivazione del Fondo di solidarietà decisa per far fronte alla difficoltà economiche provocate dall’emergenza sanitaria. La procedura riguarda fino a 4.000 dipendenti. Le somme raccolte su base volontaria saranno utilizzate per integrare le retribuzioni dei dipendenti che soffriranno le riduzioni più pronunciate di stipendio. L’adesione all’iniziativa è stata da subito molto elevata.

Ti potrebbero interessare anche: