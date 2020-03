Royal Caribbean prolunga lo stop alle crociere fino al 12 maggio

Vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, Royal Caribbean Cruises ha deciso di prolungare la sospensione delle crociere della flotta a livello globale. “Ci aspettiamo di tornare in servizio il 12 maggio 2020. A causa delle chiusure annunciate per alcuni porti, prevediamo inoltre di tornare in servizio sulle le rotte in Alaska, Canada e New England il primo luglio 2020”, afferma la compagnia in una nota.

