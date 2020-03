CORONAVIRUS/ Il Bernardini di Palestrina e il Covid, polemiche sulla decisione. E c’è una petizione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Buonasera, sono una cittadina di Palestrina (RM) e desidero mettervi al corrente della situazione riguardante l’ospedale Coniugi Bernardini. Il personale è davvero molto preoccupato, sono già stati trasferiti dei pazienti senza preventiva formazione e senza garanzia di DPI adeguati al personale per tutto il periodo dell’emergenza. Senza contare che su 60 posti letto solo COVID 4 posti di sub intensiva sono risibili. C’erano altre strutture disponibili, attualmente dismesse, che avrebbero consentito di mantenere l’ospedale come punto di riferimento per la cittadinanza ed i comuni limitrofi. Temiamo una decisione politica sconsiderata. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione. Ecco il Link alla petizione da me creata da cui potete prendere maggiori informazioni sulla posizione di molti cittadini. http://chng.it/kqF22HkQ

Ti potrebbero interessare anche: