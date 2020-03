Coronavirus, oltre 1280 vittime in Gb

Altri 159 decessi per coronavirus sono stati registrati in Inghilterra, portando il totale a 1.284 secondo i dati di Nhs England, il Servizio sanitario inglese. Non sono ancora stati diffusi i dati relativi a tutto il Regno Unito, che ieri avevano fatto registrare un totale di 1.228 decessi e 19.522 casi di contagio confermati. I nuovi decessi registrati in Inghilterra erano pazienti con un’età compresa tra i 32 anni e i 98 anni e con l’eccezioni di 4 pazienti (tra i 56 anni e gli 87 anni di età) avevano patologie preesistenti.