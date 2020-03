Coronavirus, Trump: “Aiuti per 100 milioni di dollari all’Italia”

Poi, preannunciando l’estensione delle misure per il contenimento dell’epidemia negli Usa,aggiunge: “Sono 30 giorni vitali, ci giochiamo tutto. Il picco non arriverà prima di altre due settimane, se seguiamo le indicazioni salveremo più di un milione di vite. Il futuro è nelle nostre mani, non abbiamo altra scelta: ognuno di noi può avere un ruolo per fermare il virus. Oltre 1 milione di americani sono stati sottoposti a test”, dice il presidente degli Stati Uniti.