Coronavirus, Caprarica: “Johnson ci ha trattato da untori, ora segue esempio italiano

Quello che colpisce ora, quindi, “è il cambio di passo dello stesso Johnson, un signore che ha conquistato il potere a suon di ‘addio Europa, facciamo da soli’, e che ha dovuto ripiegare in un repentino rovesciamento di approccio, idea e strategia”. D’altronde, “gli inglesi sanno perfettamente che il servizio sanitario italiano è un servizio sanitario complessivamente eccellente, mentre quello inglese non è in grado di reggere il paragone in una situazione emergenziale di questo tipo”.

“La dolorosa lezione che si può trarre dalla gestione dell’emergenza Coronavirus nel Regno Unito è la dimostrazione che perfino i più ostinati portabandiera del sovranismo e dell’isolamento sono stati costretti ad ammettere che entrambi non servono a niente -è l’osservazione del giornalista- ancora meno di fronte alla pandemia. Il caso inglese è un caso di scuola di come atteggiamenti separatisti e isolazionisti non producano alcun risultato concreto“.

E commentando la difficile crisi europea causata dalla pandemia di Coronavirus, Caprarica non ha dubbi sulla posizione che dovrebbe tenere il nostro paese. “Quali che siano i contrasti, i conflitti, i litigi, il nostro destino si chiama Europa -dice- Gli italiani possono giustamente avercela con i tedeschi, gli olandesi, e chissà chi altro. Ma in 160 anni di storia unitaria del nostro Paese, 85 anni sono stati, fino al ’45, anni di arretratezza, sottosviluppo e miseria. Gli altri 65, di benessere e ricchezza, coincidono con la nostra appartenenza all’Europa. Sarà un caso? Io penso di no”.

Quindi, secondo Caprarica, l’Italia fa “benissimo a difendere le sue posizioni, a premere, invocare, chiedere, ma l’Europa è e deve rimanere il nostro destino: chi dice il contrario o non sa ciò che dice o è un demagogo in malafede”.