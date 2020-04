“Test rapidi sul Covid-19 a tutti i residenti del Lazio, l’Aiop accoglie con soddisfazione la decisione della Regione”

L’Aiop Lazio accoglie con soddisfazione la decisione dell’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato di estendere i test sul Covid-19 a tutti i residenti del Lazio – afferma la Presidente Jessica Faroni – Il test rapido a tappeto può essere arma essenziale e vincente nella azione di contrasto al virus, come l’Associazione ha sempre sostenuto. E’ la linea che l’Aiop ha portato avanti fin qui e che nelle strutture aderenti alla Associazione ha sperimentato e sta sperimentando con successo in queste settimane. Convinti come siamo stati fin dall’inizio dell’epidemia che questa fosse l’unica via per contenere i contagi e salvaguardare pazienti e dipendenti. Purtroppo la linea governativa è stata per troppo tempo di testare il personale solo se sintomatico. E si è perso tempo prezioso”.

