Salvini: “Delusi da egoismo Ue, comprensibile referendum per uscire”

“Assolutamente comprensibile”. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, risponde così a chi propone un referendum per uscire dall’Unione europea. Il leader del Carroccio sottolinea la “tanta delusione per l’egoismo, l’assenza, la lontananza di Bruxelles, di Berlino, di Francoforte, di Amsterdam”. “Oggi c’è la presidente della Commissione Europea che chiede scusa all’Italia e agli italiani. Ci si poteva pensare prima”, incalza Salvini che chiede intanto di “sbloccare i crediti di dubbia esigibilità” per i Comuni, liberando “centinaia e centinaia di milioni di euro veri”.

Leggo che da parte di qualcuno al governo si continua a ripetere la parola Mes: attenzione, governo avvisato mezzo salvato. Mai, mai pronunciare la parola Mes, perché poi le condizioni possono cambiare in corso d’opera e quindi sarebbe ipotecare il futuro, il lavoro, i risparmi e la speranza dei nostri figli e degli italiani”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Quindi torna sul crash del sito Inps di ieri. “Possibile che solo in Italia non si dimetta mai nessuno per chiedere scusa di quello che accade? Non è Salvini che alimenta la polemica, c’è qualcosa che non va all’Inps”.

Quanto alla scuola, “in Australia – dice – le lezioni scolastiche dalla metà di aprile verranno trasmesse sulla televisione pubblica. Perché in Italia no? La Rai quanti canali ha? Decine. Uno di queste decine di canali della televisione pubblica pagata abbondantemente dagli italiani non può entrare nelle case di tutti i bimbi e di tutti gli studenti? Veniamo incontro alle famiglie che non hanno connessione internet e che non hanno i soldi per i pc e i tablet”.

Ti potrebbero interessare anche: