Coronavirus, Uefa: “Coppe europee a luglio e agosto”

La Uefa rinvierà le coppe europee, Champions ed Europa League, a questa estate. Secondo quanto riferito la tedesca Zdf, le 55 Federazioni che compongono l’Uefa hanno concordato, in una videoconferenza che si è tenuta oggi, che le partite potranno riprendere a luglio e si svolgeranno fino ad agosto per dare spazio ai calendari dei campionati nazionali. Il comitato esecutivo dell’Uefa sta inoltre valutando di annullare tutte le partite delle nazionali previste nel mese di giugno per posticiparle in autunno.

