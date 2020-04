ASL ROMA4/ Tamponi al porto di Civitavecchia? Solo con autorizzazione scritta

La Asl Roma 4 precisa che la tenda che si trova al porto per effettuare i tamponi, non è a disposizione di tutti i cittadini, ma è dedicata alle persone che sono indicate dal Dipartimento di Prevenzione e che si muovono dalle loro abitazioni con autorizzazione scritta.

Si pregano i cittadini di non uscire di casa e mettersi in fila per eseguire il tampone senza alcuna autorizzazione da parte della Asl Roma 4 , per il bene della salute pubblica.

