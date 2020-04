Coronavirus, a Roma 45 nuovi contagiati: 3600 casi nel Lazio da inizio epidemia. “In continua crescita i guariti”

Roma conferma i dati di tutta questa settimana: la curva dei nuovi contagiati da coronavirus sembra essersi assestata. La Capitale, nelle ultime 24 ore, ha visto aumentare di 45 unità i contagiati da Covid-19. Numeri che ricalcano la falsa riga degli questi cinque giorni: giovedì erano 55 i nuovi positivi, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana.

Un crescita, quindi, che si assesta si tiene conto anche dei dati della provincia che registrano un incremento di 69 nuove unità (stesso numero di ieri), complice la situazione nelle Asl Roma 5 e Roma 6, con i cluster di Nerola, Nomentana Hospital e Grottaferrata che hanno fatto alzare un dato già di per sè positivo. Complessivamente, in tutto il Lazio, sono 167 il numero di nuovi positivi, due meno di ieri.

Sono 3009 gli attuali casi positivi al Covid 19 nel Lazio, di cui 1627 sono in isolamento domiciliare, 1194 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 188 sono ricoverati in terapia intensiva. 199 sono i pazienti deceduti e 392 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3600 casi.

I dati Asl di Roma e Lazio del 3 aprile

Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1196 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 1505 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 22 nuovi casi positivi. Deceduto 1 uomo di 92 anni. 2 pazienti sono guariti. 1299 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 2714 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 80 anni e un uomo di 71 anni. 2 pazienti sono guariti. 1375 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 30 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna di 64 anni e uomo di 63 anni. 4 pazienti sono guariti, **tra cui un medico di medicina generale di Grottaferrata**. 65 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 16 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 71 anni con precedenti patologie. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 20 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 anni di Latina. 3231 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 82 anni, una donna di 93 anni e una donna di 84 anni. 28 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 13 nuovi casi positivi. E’ guarito il prima paziente nella Tuscia. Non ci sono stati decessi nelle ultime 48 ore. 1815 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.