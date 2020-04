Coronavirus, a Roma 45 nuovi casi: 157 in totale nel Lazio. I dati delle Asl di oggi

Il trend di nuovi contagiati da coronavirus a Roma e nel Lazio sembra essersi ormai assestato. Anche oggi i dati parlano di un incremento di 155 unità, un numero che dà continuità alla curva che stiamo vivendo in questi giorni.

Anche Roma città conferma questo andamento: la Capitale, così come nella giornata di venerdì, ha visto aumentare di 45 unità i contagiati da Covid-19.

Numeri che ricalcano la falsa riga di questi cinque giorni: giovedì erano 55 i nuovi positivi, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana.

In provincia, invece, i nuovi pazienti sono 55. Le altre città del Lazio arrivano a 51 nuovi positivi sommando quelli di Rieti, Frosinone e Latina. Viterbo, invece, è l’esempio virtuoso con 0 contagiati nelle ultime 24 ore: è la prima volta che accade da inizio epidemia.

I dati Asl di Roma e del Lazio del 4 aprile

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 89 anni con gravi patologie pregresse. 1297 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 22 nuovi casi positivi. 48 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1379 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 24 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 79 anni e un uomo di 64 anni, entrambi con pregresse patologie. 2833 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 20 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio del Nomentana Hospital e di tutte le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 69 anni, una donna di 43 anni e una donna di 91 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 3 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 21 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 79 anni e un uomo di 74 anni, con patologie pregresse. 8 pazienti sono guariti. 307 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 17 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 pazienti sono guariti. 3265 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 19 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 84 anni. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: **nessun nuovo caso positivo**, la prima volta dopo l’inizio dell’emergenza. 0 decessi. 2 pazienti sono guariti.

Il bollettino dello Spallanzani del 4 aprile

“I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 198. Di questi, 21 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 196”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma nella giornata del 4 aprile.

“Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi – si legge nel documento- Nell’ambito del progetto regionale Ospedale-Territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei medici di Roma e da Confcooperative, d’intesa con la direzione della Asl Roma 5 e con il sindaco di Nerola, continua oggi l’approfondimento epidemiologico e diagnostico della popolazione