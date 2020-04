iDOCTORS.IT AL SERVIZIO DEI PAZIENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRU

La rete di medici specialisti offre VideoConsulti gratuiti

. Oltre 150 medici di 28 specializzazioni hanno dato immediatamente la loro disponibilità a iDoctors.it, la rete medica online che opera da 12 anni sul territorio nazionale, per offrire VideoConsulti gratuiti a chi ne facesse richiesta in questo difficile periodo.I VideoConsulti, lanciati da iDoctors.it solo qualche mese fa per permettere al paziente di poter approfondire una visita specialistica, per l’esame di un referto o anche per avere più informazioni su una possibile patologia e l’individuazione di un percorso terapeutico, rappresentano ora l’unica alternativa possibile ad una visita tradizionale.

“In questo periodo drammatico, abbiamo voluto mettere a disposizione questo servizio gratuitamente, proponendo ai nostri medici associati l’iniziativa, che certamente senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare” – ha dichiarato Paola Conti fondatrice insieme a Pierluigi De Vittorio di iDoctors.it. “La risposta è stata sorprendente, medici di ogni specializzazione che desiderano mettere al servizio di chi ne ha bisogno il proprio tempo e la propria esperienza in modo totalmente solidaristico. E i numeri continuano a crescere.”

Da lunedì 6 a sabato 18 aprile i VideoConsulti proposti da iDoctors.it sono gratuiti e di facile accesso, con uno smartphone o un computer con telecamera e microfono e connessione internet stabile, senza alcun software da scaricare: basta cliccare sulla pagina https://www.idoctors. it/iorestoacasa scegliere il professionista fra quelli disponibili, prenotare un VideoConsulto e attendere una mail con il link per parlare direttamente con lo specialista prescelto tra Allergologo, Cardiologo, Chirurgo Generale, Chirurgo Plastico, Chirurgo Proctologo, Chirurgo Vascolare, Dentista, Odontoiatra, Dermatologo, Diabetologo, Ecografista, Endocrinologo, Fisiatra, Geriatra, Ginecologo, Medico del dolore, Medico dello Sport, Medico Estetico, Nefrologo, Neurochirurgo, Neurologo, Oculista, Omeopata, Otorinolaringoiatra, Pediatra, Pneumologo, Psichiatra, Psicologo, Urologo.

iDoctors.it, è il primo portale italiano nel suo genere che offre, in maniera trasparente, un servizio di prenotazione online di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, nei giorni e negli orari scelti dall’utente: chiaro esempio di tecnologia al servizio dell’utente, www.iDoctors.it p resenta tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo del web con un’interfaccia semplice, lineare e facilmente accessibile, in maniera da accompagnare tutte le fasi di ricerca e prenotazione della visita specialistica e permettere ai medici la relativa gestione delle agende e dei contatti.

