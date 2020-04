Muore l’attrice canadese Shirley Douglas

Shirley Douglas esordì come attrice televisiva negli anni ’50 e nel 1962 ottenne un ruolo secondario ma significativo in “Lolita”. Ha continuato soprattutto a recitare in tv e si ricordano le sue presenze nella serie “Wind at My Back” e nel film “Shadow Lake”. Al cinema è stata tra l’altro interprete di “Shadow Dancing” (1988).

Fuori dal piccolo e dal grande schermo, Shirley Douglas è stata un’attivista del movimento per i diritti civili, impegnandosi nel gruppo Friends of the Black Panthers e nelle campagne pacifiste contro la guerra del Vietnam. La sua amicizia con le Black Panthers le procurò un arresto nel 1969 e il rifiuto di un permesso di lavoro negli Stati Uniti dove poté tornare solo nel 1977.

L’attrice era nata il 2 aprile 1934 a Weyburn ed era la figlia di Tommy Douglas, primo ministro della provincia occidentale canadese del Saskatchewan (dal 1944 al 1961).