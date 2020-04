Coronavirus, Lega a governo: “Verità su esperimenti Wuhan”

“Vogliamo la verità dal Regime cinese sugli esperimenti di Wuhan”. Così Eugenio Zoffili deputato e capogruppo della Lega in Commissione Esteri annuncia il testo dell’interrogazione al governo depositata alla Camera dei deputati di cui è primo firmatario. Nel mirino dei leghisti le due puntate del programma di Rai3 Leonardo, già al centro delle cronache degli scorsi giorni, relativi a esperimenti di laboratorio su virus.

“Quali iniziative di competenza – chiedono dalla Lega – il governo intenda assumere per verificare la veridicità dei fatti, con riguardo a quanto riportato nelle due edizioni del programma scientifico televisivo della Rai e all’intervista a RaiNews 24 in particolare “per quanto concerne la ricostruzione delle attività di bio-ricerca condotte in Cina sul virus della Sars e l’eventuale fondatezza delle connessioni con l’epidemia che dalla Repubblica Popolare Cinese si sta propagando in tutto il mondo”.