Meloni: “Appello Salvini su chiese aperte? Non l’ho capito

Le chiese? “Abbiamo depositato emendamenti” sul tema, chiedendo “la possibilità di implementare la celebrazione delle messe da remoto. Non penso si possa fare molto di più”, dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio24. L’appello di Salvini? “Non ho capito esattamente di cosa parlasse. Tenere le chiese aperte in che senso?Fare le messe, non fare le messe?”, rimarca Meloni, che sottolinea: “Non dobbiamo assolutamente vanificare gli sforzi fatti finora”.

