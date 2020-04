Conte alla UE: in cerca di una risposta coraggiosa

di Ileana Sciarra

“In questo momento delicato dobbiamo condividere questa grande responsabilità insieme, nell’interesse dell’Ue, con una risposta coraggiosa”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, durante una telefonata avuta nel tardo pomeriggio.

Il presidente del Consiglio ha ribadito a chiare lettere quelli che sono i pilastri della linea italiana, che passa per il no al Mes e l’adozione di eurobond. “L’Italia non accetterà compromessi a ribasso”, si è detto convinto il premier, determinato a non cedere.

