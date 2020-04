Coronavirus Roma, stabili i contagi: 31 nuovi casi nella Capitale, 117 nel Lazio

Rimane stabile la curva dei contagi da coronavirus sul territorio di Roma e Lazio. Secondo i dati forniti oggi dalle Asl, i nuovi positivi nel Lazio sono 117, ieri erano 118, a Roma sono 31, ieri erano 26. La distribuzione dei malati rimane simile a quella rilevata nella giornata di ieri, con una crescita sul territorio della Asl Roma 5, dove i contagi da 16 di ieri passano a 26.

“Si conferma la frenata con un trend al 2,8% – commenta l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – e c’è un’inversione di tendenza tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (13.936) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.604). Ora non bisogna mollare e continuare a tenere alto il livello di attenzione”. Poi ancora guardando ai singoli dati commenta: “A Frosinone si regista il primo caso di ictus con COVID trattato, mentre Roma città continua il rallentamento con 31 casi. Proseguono i controlli nelle case di cura e le RSA su tutto il territorio”.

Ecco di seguito tutti i numeri, territorio per territorio.

I dati delle Asl

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 89 anni con pregresse patologie. 1545 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Al San Filippo Neri 20 pazienti ricoverati. Ad oggi vigilate 10 strutture residenziali per anziani. Non vi è alcun focolaio a Ponte Milvio

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 86 anni con gravi patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 34 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria al Selam Palace. Attenzionate 3 strutture per anziani, 1 centro accoglienza ordinario e 2 strutture religiose

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 78 anni e una donna di 83 anni con precedenti patologie. 1693 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ad oggi 7 le strutture monitorate di cui 2 fortemente attenzionate. Si stanno eseguendo i tamponi nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia

Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1780 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i tamponi alla RSA di Santa Maria del Prato. Su 26 strutture, 7 attenzionate

Asl Roma 5: 26 nuovi casi positivi. 23 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 78 anni con precedenti patologie. 1935 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Palestrina 41 pazienti ricoverati. A Tivoli individuata una Casa per detenuti e ex detenuti non autorizzata dal Comune, si stanno effettuando i controlli. Prosegue l’attività di sorveglianza al Nomentana Hospital

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli occupato il 60% dei posti letto #covid19. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio

Asl Frosinone: 14 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster di Veroli e Cassino. Deceduta una donna di 96 anni. 2 pazienti sono guariti. 310 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le strutture residenziali per anziani attenzionate sono attualmente 3

Asl Latina: 14 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al Comune di Fondi. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. 4178 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: 9 nuovi casi positivi riferibili a cluster già noti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. 2 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 100% delle RSA del territorio

Asl Viterbo: 4 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 72 ore. 10 pazienti sono guariti. 2360 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa dei risultati dei tamponi eseguiti nella casa di riposo di Celleno. 2 strutture per anziani sotto osservazione.

Il bollettino dello Spallanzani dell’8 aprile

Mentre scende il numero di ricoverati allo Spallanzani e sale quello dei dimessi, secondo il quadro fornito dall’ultimo bollettino medico.

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 172. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 223”. L’Istituto precisa inoltre che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici”.

“Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi”, nel senso che i pazienti dimessi sono anche oggi più numerosi di quelli ricoverati.

Zingaretti visita il laboratorio del San Camillo

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e dal Direttore generale dell’A.O. San Camillo, Fabrizio D’Alba, ha visitato l’ospedale romano e in particolare il laboratorio per le analisi dei test COVID-19 che è stato oggetto di un sabotaggio proprio alla vigilia della sua attivazione. Oggi il laboratorio è a pieno regime.

