Coronavirus, Meloni: “Vergogna Die Welt, come avvoltoi”

“Vergogna, vergogna, vergogna“. Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Facebook. “Non ho altre parole per commentare l’ignobile articolo del giornale tedesco ‘Die Welt’ contro l’Italia. Mentre la nostra Nazione è in ginocchio e piange i suoi morti, c’è chi in Europa si alza in cielo come farebbero gli avvoltoi per trovare i cadaveri di cui nutrirsi. Conte pretenda rispetto per il popolo italiano e chieda alla Merkel di prendere le distanze”.

