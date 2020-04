Merkel boccia coronabond: “Ho parlato con Conte, ci sono altri strumenti”

Angela Merkel ritiene che l’Eurogruppo sia vicino ad un accordo. “Spero che ci sarà un risultato – ha detto la cancelliera tedesca in una conferenza stampa – Sarebbe semplicemente un bel segnale”. Merkel ha poi ribadito il suo no ai coronabond, sottolineando che ci sono molti altri strumenti per dimostrare solidarietà: “Sapete che non credo che dovremmo avere una cosiddetta responsabilità comune”. “Ho parlato oggi con il premier Giuseppe Conte a lungo e siamo d’accordo che c’è un urgente bisogno di solidarietà in Europa, che sta attraversando una delle sue ore più difficili, se non la più difficile”, ha aggiunto, assicurando che “la Germania è pronta alla solidarietà ed è impegnata per questo”. “Il benessere della Germania – ha sottolineato – dipende se l’Europa sta bene”. “Su quali strumenti siano adatti” per rispondere all’emergenza “ci sono diversi punti di vista – ha detto la cancelliera in una conferenza stampa a Berlino – Sapete che io non credo che dovremmo avere debito comune a causa della situazione della nostra unione politica ed è per questo che lo respingiamo. Ma ci sono molti modi per dimostrare solidarietà ed io credo che troveremo una buona soluzione”.

