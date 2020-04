Conte: “Misure fino al 3 maggio. In Europa lottiamo per eurobond”

Misure di contenimento prorogate fino al 3 maggio. In Europa, l’Italia continua a lottare per gli eurobond e dice no al Mes. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte segue il doppio binario nella conferenza stampa che arriva prima del varo del nuovo decreto e dopo l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo.

