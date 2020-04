Fmi: sosteniamo forte risposta Italia, su Mes decida il governo

“L’Italia è fra i paesi più colpiti dal coronavirus, e l’effetto sul suo Pil sarà più forte che per altre economie simili. Ma ha dato una risposta forte che al Fondo sosteniamo. Quanto al ricorso al Mes, tuttavia, si tratta di una decisione che spetta ai governanti italiani”. Lo spiega in conferenza stampa Poul Thomsen, direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale.

Più in generale, spiega ancora Thomsen, per la risposta all’emergenza coronavirus, “nel 2020 i deficit pubblici in Europa cresceranno del 6% ma in queste circostanze è una scelta appropriata”. Il direttore del dipartimento europeo del Fmi, spiega che “ora dobbiamo affrontare una sfida senza precedenti, la preoccupazione principale è evitare un ‘contagio fiscale’. I governi hanno preso decisioni importanti e al Fondo sosteniamo appieno queste risposte forti”.