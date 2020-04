Franco Lauro, il dolore dei colleghi: “Addio amico”

“Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci”. Così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte del collega Franco Lauro, scomparso oggi a 58 anni. Sono tanti i giornalisti ad esprimere il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Lauro, volto noto dello sport targato Rai associato in particolare al basket. “Una brutta notizia che lascia senza parole. Un giorno davvero triste. Oggi è mancato Franco Lauro. Amico e collega di Raisport. Ciao Franco!”, scrive Paolo Paganini. “Ci ha lasciato un bravo collega e una persona perbene. Franco Lauro lascia un grande vuoto a Raisport e un dolore straziante in tutti quelli che lo hanno conosciuto”, twitta il vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale.

“Buon viaggio, Franco Lauro. E raccontaci qualcosa anche da lì, dovunque ti abbia portato quest’ultima partita”, il messaggio di Alessandro Alciato, cronista di Sky Sport. “Se n’è andato Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, sempre sorridente, gentile. Cominciò a Radio Incontro, proprio con me. Faceva a quei tempi lo speaker del basket e lo chiamavano “la voce”. Poi una bella carriera. Ciao, amico mio”, scrive Roberto Renga. “Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l’è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro”, l’addio di Riccardo Cucchi, per anni voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuti’.

