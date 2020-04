Coronavirus, Letta: “Ci vorrà molto più del Mes per superare crisi”

“Questa è una crisi di tale dimensione che la discussione che stiamo facendo in Italia sul Mes è una discussione che tocca solo un piccolo punto di questa vicenda: ci vorrà per superare questa crisi molto di più delle cifre del Mes”. Lo ha detto Enrico Letta a Stasera Italia su Rete4.

“Unica condizione è che servano per la sanità, allora le risorse del Mes le si usino per ripensare il nostro sistema sanitario e ammodernarlo per le nuove esigenze di una società cambiata. E’ un’occasione unica per rendere il paese più solido e la società più protetta”, ha aggiunto Letta.