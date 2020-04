Amadeus rifarà il Festival: “Non il bis ma il primo dopo il virus”

di Antonella Nesi

Amadeus sta lavorando al suo secondo Sanremo, anzi al primo Sanremo dopo il coronavirus. Lo ha fatto capire lo stesso conduttore in un collegamento con Mara Venier nel corso di ‘Domenica in’. “Sono sincero – ha detto – una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si risponde: ‘ci penso’. Ma il prossimo non sarebbe il secondo perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus“.