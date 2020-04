Coronavirus, Zaia: “E’ Sud contro Nord”

Riguardo alla fase 2, ”la mia posizione è che se c’è il supporto scientifico, è giusto che si apra. Sancita la messa in sicurezza dei cittadini e che si andrà avanti con un trend di attenuazione del contagio, ritengo che il tema della riapertura si possa affrontare agevolmente. Tempi? Speravo e spero che qualche segnale arrivi anche prima ma immagino che il 4 maggio sia la dead line, oltre la quale ci saranno solo provvedimenti per le riaperture”.

MASCHERINE – Il governatore ha poi sottolineato che “la mascherina è una conditio sine qua non per la ripartenza. Se pensiamo che su 10mila medici si è infettato l’1,3, e parliamo di un campione non rappresentativo visto che non è una popolazione normale ma è più esposto al rischio e con distanza sociale zero, si capisce che la riapertura parte dalla mascherina”. Ed “è deplorevole chi esce senza mascherina, non ha coscienza” e “mette in pericolo la salute degli altri. Chi esce senza mascherina è irresponsabile”. Apertura per scaglioni o età? ”Stiamo lavorando per una soluzione sostenibile e rispettosa della libertà. Ribadisco, se tutti indossano mascherina, guanti e disinfettanti abbiamo risolto oltre il 90 per cento dei problemi”.

“Sulle mascherine non abbiamo speso un centesimo – ha detto poi Zaia – Abbiamo 10 milioni di mascherine con costo zero. Non le abbiamo pagate niente”. Parrucchieri? ”Mi sono arrivati dei tutorial per delle mascherine adesive, serve senso pratico”.

I DATI – Il governatore ha comunicato che ”sono 15.935 i casi di positivi in Veneto ad oggi, anche se è un dato aleatorio perché dipende dal numero dei tamponi. I ricoverati sono 1448, continuano a scendere, sono 23 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 184, ieri erano 190. I dimessi sono 2089″ mentre “i morti sono 918, 18 più di ieri. I morti in totale da coronavirus in Veneto sono 1087”.

TEST IN CASE DI RIPOSO – ”Stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali. Abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità, si sono fatti test in tutte le case di riposo. Ricordo che questo vale circa 120mila persone, 60mila delle case di riposo, tra i 30mila ospiti e i 30mila lavoratori e altri 60mila a corredo. Il piano di sanità pubblica prevede che tutti i giorni si entrerà nelle case di riposo a fare test, in questo modo il nostro obiettivo è che ogni 10 giorni sia fatto un refresh a tutti gli ospiti delle case di riposo – ha detto il governatore – Domani l’assessore alla Sanità Lanzarin darà dei dati importanti sulle case di riposo. Vedremo quante case di riposo hanno contagi zero”.