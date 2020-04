Coronavirus, cancellata l’Oktoberfest

Le autorità bavaresi hanno annunciato la decisione di cancellare l’Oktoberfest. Lo ha annunciato il primo ministro della Baviera Markus Soeder in conferenza stampa, affermando che ”l’Oktoberfest è la più bella festa del mondo, ma vivere con il coronavirus significa vivere con attenzione e non si potrebbe mantenere la distanza o lavorare con la mascherina”.

La 187esima edizione dell’Oktoberfest si sarebbe dovuta svolgere a Monaco di Baviera dal 19 settembre al 4 ottobre. ”E’ doloroso, è sicuramente triste”, ha aggiunto Soeder in una conferenza stampa congiunta con il sindaco di Monaco Dieter Reiter, affermando che ”il rischio è troppo grande” e ”una versione ridotta non avrebbe senso”. Per Reiter ”questa decisione è una pillola amara”. Entrambi hanno espresso l’auspicio che l’Oktoberfest, che ogni anno attira circa sei milioni di persone da tutto il mondo, possa svolgersi nel 2021. Allo stato attuale, con l’emergenza causata dal coronavirus, non sarebbe possibile rispettare la distanza di 1,5 metri imposta dalle autorità tedesche per contenere i contagi.