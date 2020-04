Da Accademia belle Arti Frosinone e Otovision scatole d’arte con buoni spesa

“Le parole hanno una coscienza, attraversiamole, penetriamone il significato per poterne condividere il senso. Viviamo un tempo sorprendente, che ci angoscia profondamente e allo stesso tempo accende di speranza. L’avevamo smarrita. Ci ha ritrovato fragili, così abituati a vivere le nostre indiscutibili certezze. E poi noi artisti, con la nostra specialissima normalità, abbiamo temuto di essere costretti al silenzio, perché il potenziale espressivo di ognuno è diventato improvvisamente muto, inadeguato ai tempi. E allora? Costretti in perimetri ristretti…15, 17, 24 pollici, dal nostro nuovo dominio (online) abbiamo deciso di fare quadrato”. Le parole sono di Eleonora Pusceddu, eclettica artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. È lei, insieme ai vertici dell’Accademia (in primis il presidente Ennio De Vellis e la direttrice Loredana Rea), a lanciare l’idea. Un’idea di solidarietà e arte insieme nel momento dell’emergenza Covid19. La prima a raccoglierla è stata un’imprenditrice ciociara, Marcella Molella, mente e cuore di Otovision.

Facciamo quadrato in senso metaforico ma anche reale. Facciamo quadrato per venire incontro agli altri e facciamolo con una scatola. Una scatola quadrata che diventa opera d’arte e all’interno della stessa una card che diventa buono alimentare. Nascono così i due progetti, “Un cadeau pour toi” e “Solo un piccolo seme”, che però per tante persone in difficoltà diventa un seme importante di sopravvivenza.