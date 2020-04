Fiorello: “Sanremo? Amadeus mi ha chiamato, e io ci sto pensando”

“Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘lo facciamo di nuovo?’. E io ci sto pensando, tutto qua”. A dirlo è Fiorello, in diretta su Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e suo grande amico, che gli faceva i complimenti per l’ultimo festival in cui lo showman ha coadiuvato Amadeus nella conduzione. “Il festival di Sanremo è stata l’ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus -ha detto Fiorello a Djokovic- e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo”.

