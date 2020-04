Alessandro Borghese con i “4 Ristoranti” riparte da Venezia

A finire sotto i riflettori per la puntata inaugurale di questa nuova serie (11 in tutto gli episodi registrati), sarà la ristorazione di Venezia. A sfidarsi (anche con l’obiettivo di portare a casa il premio di 5mila euro), saranno Orietta, titolare di Ogio, ristorante e caffè contemporaneo in Fondamenta Cannaregio; Nicola di Zanze XVI, ai Tolentini, a pochi passi da Piazzale Roma; Gp Cremonini, del ristorante Riviera alle Zattere, proprio di fronte al Mulino Stucky; Simone, della trattoria Povoledo, ristorante storico con i suoi 70 anni di attività. Cosa abbiano in comune queste insegne è difficile dirlo, non certo la cucina: creativa o molto creativa quella di Zanze XVI e Riviera, decisamente più classica e tradizionale quelle degli altri due sfidanti, in particolare di Povoledo.

Ad accomunare i 4 locali potrebbe essere semmai la location, come dice Borghese, in questo caso per tutti con affaccio sull’acqua.