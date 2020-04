Coronavirus: a Roma 45 nuovi casi, 79 in totale nel Lazio

E’il quinto giorno consecutivo in cui nel Lazio si registrano meno di 100 nuovi casi da coronavirus. I dati Asl di oggi, ricalcano quelli di ieri (qui i numeri del 22 aprile) e dei giorni precedenti. La nota dolente, però, arriva dalla città di Roma: qui i nuovi casi di Covid-19 sono 45 contro i 29 del giorno precedente.

Nello specifico sono 8 nuovi casi positivi nella Asl Roma 1, 21 nella Asl Roma 2 e 16 nella Asl Roma 3, che comprende anche Fiumicino. Ai Castelli, nel frattempo, continuano i controlli nella Rsa di Rocca di Papa e di Montecompatri, ed è stata eseguita la sanificazione a Villa delle Querce.

I dati Asl di Roma e del Lazio del 23 aprile

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 3: 16 nuovi casi positivi. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: una casa di riposo attenzionata. Si sta eseguendo l’indagine epidemiologica al CEM

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. 92 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 48 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i trasferimenti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa: già trasferiti 81 pazienti in altre strutture ospedaliere e 8 pazienti alla RSA di Genzano. Trasferiti anche 17 pazienti dalla RSA San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Eseguita sanificazione a Villa delle Querce. La struttura San Raffaele di Rocca di Papa è stata diffidata dalla Regione Lazio: i documenti sono stati trasmessi in procura

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 7 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 84 anni e un uomo di 73 anni. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 61 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla RSA di Nepi sono tutti negativi. All’Ospedale di Tarquinia ieri è stata eseguita la sanificazione

Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Il bollettino dello Spallanzani del 23 aprile

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 115. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio”. Cosi’ si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, bollettino numero 84.

“I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 344”. Lo rende noto l’ospedale Spallanzani nel bollettino medico diramato oggi. Il nosocomio precisa che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici”.

Regione Lazio diffida Rsa Rocca di Papa

La struttura San Raffaele di Rocca di Papa è stata diffidata dalla Regione Lazio ad attuare le misure regionali dettate allo scopo di ripristinare le procedure di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS-COV 2 e all’attuazione di tutte le azioni che la Asl Roma 6 ha rilevato necessarie.

“E’ stato dato mandato alla Asl Roma 6 di presidiare in modo costante e dedicato affinché sia assicurata la corretta applicazione delle misure dettate da tutte le disposizioni regionali emesse. In difetto di adempimento da parte del San Raffaele la Asl Roma 6 sarà tenuta ad intervenire direttamente nella gestione sanitaria allo scopo di consentire l’attuazione integrale delle misure, ferme le sanzioni in materia di autorizzazione e accreditamento nei confronti della struttura”, si legge in una nota.

Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L’età media dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l’8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

A Roma numero Whatsapp per vittime violenza

Roma Capitale ha inaugurato il servizio di contatto su Whatsapp dedicato alle donne che stanno subendo o rischiano di subire violenza. Aumentano inoltre i posti di accoglienza per offrire rifugio e protezione in questa fase di emergenza sanitaria. Con il servizio si aggiunge un importante canale per chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza, garantendo maggiore riservatezza alle donne che ne hanno bisogno. I nuovi numeri di cellulare permettono, infatti, di contattare via Whatsapp direttamente tre Centri Antiviolenza di Roma Capitale: Trionfale (331.6493913) e Sisenna (366.9384736), entrambi H24, e Colasanti-Lopez (366.9384721), dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 18.