Fondazione di Venezia, progetto #fdvonair.

Oggi #PillolediStoria Con Leonida Tibaldi

Fotografano la contemporaneità e affrontano le grandi questioni dell’attualità gli appuntamenti di questa settimana targati #Fdvonair. Nato in adesione alla campagna #iorestoacasa lanciata dal Mibact nelle scorse settimane, il progetto con cui la Fondazione di Venezia porta sui propri canali social, attraverso podcast e pillole video, racconti e curiosità relative alle opere del Novecento che confluiscono nelle Collezioni della Fondazione e insieme approfondimenti legati ai grandi temi della storia, dell’attualità per allietare la quotidianità di quanti sono costretti a stare in casa a causa dell’emergenza sanitaria prosegue oggi alle ore 14.30, con la rubrica A tu per tu con…che vede protagonista Ernesto Galli della Loggia, storico, accademico, editorialista de Il Corriere della Sera.

Intervistato da Livio Karrer, storico di M9 – Museo del ‘900 e curatore della rubrica, Galli Della Loggia parlerà di Europa e nuovi scenari mondiali, e di come le democrazie, attraverso i loro meccanismi di funzionamento, saranno in grado di reagire alla crisi sanitaria e di rilanciare le economie in sofferenza.

Venerdì 24 aprile alle ore 14.30, M9 – Museo del ‘900 attende il pubblico connesso per #PillolediStoria, uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico digitale. Leonida Tedoldi, docente di Storia delle istituzioni e dei sistemi politici europei all’Università degli Studi di Bergamo affronterà i tema della risposta delle democrazie occidentali alla crisi tra verticalizzazione del potere e gestione del debito pubblico.

FDVonair si avvale del contributo di tutte le realtà culturali che fanno capo alla Fondazione di Venezia, M9 e Casa dei Tre Oci, e vede ai microfoni virtuali voci autorevoli del mondo accademico, economico, formativo, artistico, scolastico, finanziario e culturale del territorio veneziano e del Paese.

Ti potrebbero interessare anche: