25 aprile, Santori: “Assembramenti a Roma? Chi sgarra è un cog…”

“Se qualcuno ha sgarrato è un coglione, non si fa”. Interpellato dall’AdnKronos, Mattia Santori, leader delle Sardine, taglia corto sulle notizie di assembramenti a Roma, per festeggiare in piazza il 25 aprile, nonostante i divieti per l’emergenza coronavirus.

“Sono giorni – spiega – che lavoriamo per poter festeggiare con gli social e dai balconi, e siamo contenti di questo”.

Ti potrebbero interessare anche: