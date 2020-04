CORONAVIRUS/ Compri i farmaci e te li portano a casa grazie ad una piattaforma web gratuita

Coronavirus: acquisto e consegna farmaci a domicilio grazie ad una piattaforma web gratuita È il progetto consegnefarmaci.it, moltissime farmacie coinvolte in tutta Italia. Una concreta forma di aiuto digitale ai tempi del lockdown, ma con una prospettiva di utilizzo anche nel momento successivo, quando l’accesso ai servizi di ogni genere sarà contingentato, e le fasce più deboli dovranno essere ancor più tutelate. Si chiama ‘consegnafarmaci.it’ la piattaforma sviluppata dalla società romana Clutech, attiva nel campo dell’It e della comunicazione, pensata per coinvolgere le farmacie che già effettuato il servizio di delivery e che, in maniera semplice e gratuita, mette in rete medici, pazienti e farmacie. Consegnafarmaci.it è piattaforma web gratuita che consente di effettuare ordini di medicinali prescritti dal proprio medico di famiglia attraverso il codice NRE (ricetta dematerializzata) Con un clic su www.consegnefarmaci.it l’utente carica il codice NRE o il PDF della ricetta ricevuto per e-mail dal proprio medico di famiglia, inviandola direttamente alla farmacia scelta tra quelle che effettuano il servizio di consegna a domicilio. “Il progetto è nato dall’idea di aiutare i cittadini ad acquistare i medicinali senza doversi recare in farmacia, limitando così gli spostamenti e contribuendo alla riduzione della diffusione del Coronavirus”, evidenziano gli sviluppatori del sito che mette in contatto i cittadini con le farmacie, al momento circa 50, distribuite su tutto il territorio nazionale, quelle che hanno finora aderito alla piattaforma web. “Il progetto – spiega ancora la società – sta raccogliendo continue adesioni, grazie alle quali potrà essere migliorato ed implementato anche con nuove funzionalità. Per noi di Clutech è un onore poter contribuire ad aiutare per le persone in questo momento storico. Solo la condivisione ci permetterà di superare l’emergenza, anche se molte delle idee che oggi sono funzionali alla gestione della vita nel lockdown troveranno utilità anche in futuro”. Roma, 24 Aprile 2020 Sito internet: www.consegnefarmaci.it Ufficio stampa Clutech: ufficiostampa@clutech.it Per approfondimenti: Maurizio Mazza (Clutech) +39.3939252757

