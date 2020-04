Roma, Fase due per il Covid19 : quattro ospedali tornano ai ricoveri ordinari

Gli ospedali sono sulla griglia di partenza, si potrà ricominciare secondo le previsioni, già da metà maggio, «o comunque entro la fine del mese, stiamo valutando giorno per giorno i provvedimenti da adottare, anche in maniera graduale, in base alla curva dei contagi», spiega D’Amato. Al momento restano Covid gli ospedali S. Filippo Neri, Villa San Pietro, Vannini, S. Andrea, Tor Vergata, Umberto I, Gemelli, oltre al Campus biomedico, l’Israelitico e l’Annunziatella. L’ipotesi è quella di togliere nel medio e lungo termine posti letto dedicati al coronavirus in quelle strutture con meno spazi disponibili, ma in una logica di grande flessibilità in caso di nuovi focolai.

L’imperativo è di evitare che gli ospedali, come le Rsa, siano luoghi di contagio. Per questo la Regione sta valutando di sottoporre al test molecolare tutti coloro che saranno ospedalizzati, ma nel frattempo «a chiunque si recherà in ospedale andrà letta la temperatura con i termoscanner». All’Umberto I e al Gemelli già si stanno facendo i tamponi a tutti coloro che accedono al pronto soccorso. Le direzioni sanitarie e delle Asl stanno approntando piani di prevenzione che prevedono agli ingressi varchi per la misurazione delle febbre stile aeroporto, la limitazione degli accessi a visitatori e accompagnatori, l’implemento del follow up via email e via telefono, l’ingresso solo su appuntamento e con mascherina.

«Bisognerà recuperare migliaia di prestazioni disdette – afferma Andrea Cambieri, direttore sanitario del Gemelli – e per ottimizzare il sequenziamento dei ricevimenti sicuramente amplieremo la fascia oraria degli interventi, allungandola nel corso dell’intera giornata e a tutto il sabato». Al San Camillo si sta organizzando un maxi-centralino con più numeri telefonici per ricontattare ed essere a disposizione degli utenti in attesa. La Asl Roma 3 farà partire “l’infermiere di comunità”, implementando l’assistenza domiciliare per alleggerire la pressione sul Grassi e sugli ambulatori. Per i degenti sono stati acquistati dei tablet, «così potranno interagire con i familiari all’esterno», dice la direttrice sanitaria Simona Amato.