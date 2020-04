Coronavirus, da Fifa 150 mln dollari a federazioni

La Fifa invierà alle federazioni tutti i fondi in sospeso destinati a coprire le spese operative per gli anni 2019 e 2020. Questa è la prima fase del piano per aiutare la comunità calcistica colpita dalla pandemia. Grazie a questa misura, circa 150 milioni di dollari saranno distribuiti tra i 211 organi di governo del calcio in ciascun paese, come annunciato dalla Fifa.

