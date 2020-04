Cancellato il Gp di Francia

Il Gp di Francia di F1, previsto per il 13 giugno sul circuito di Le Castellet, è stato cancellato a causa dell’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della gara, Eric Boullier. “Data l’evoluzione della situazione legata alla diffusione del virus Covid-19, il Grand Prix francese prende atto delle decisioni annunciate dal Governo francese che rendono impossibile il nostro evento”. La cancellazione del Gp di Francia “è una notizia molto brutta e triste. Non ero ottimista sul fatto che la stagione riprendesse a giugno, ma speravo che il Gp potesse disputarsi ad agosto”. Non nasconde la sua delusione per l’annullamento del gran premio di formula uno sul circuito di Le Castellet il pilota della Haas, Romain Grosjean, svizzero con passaporto francese . “Non è il momento migliore sulla Costa (il circuito si trova a poca distanza da Marsiglia, nel sud della Francia ndr) e non sappiamo ancora se per la data fissata la crisi sarà risolta, quindi probabilmente è stata la decisione più giusta da prendere”, conclude.

