Come la mettiamo con le case al mare?

SCENARI/ Coronavirus Fase 2, seconde abitazioni ancora “vietate”.C’è un buco nero del Dpcm, nel Lazio sono decine di migliaia, rischiano di essere irraggiungibili

Il problema non è di poco conto, e migliaia di romani sono sul piede di guerra, pronti a protestare in tutti i modi possibili. Dal 4 maggio per il Governo i viaggi verso le seconde case saranno ancora vietati ma nel Dpcm che entrerà in vigore da lunedì non è presente nessuna norma specifica. Qualora il divieto sugli spostamenti venisse confermato, 400 mila romani sono pronti a protestare. Le seconde case sono infatti abbandonate a se stesse dal 9 marzo, giorno in cui ha avuto inizio il famoso lockdown. Nel precedente decreto, quello valido fino a domenica 3 maggio, era stata inserita la frase “resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”, frase sparita nel nuovo Dpcm del 26 aprile. Nonostante ciò però per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, “non si possono raggiungere le seconde case nell’ambito di questo Dpcm. Bisognerà rimanere nella casa di residenza”. C’è un po’ di confusione in materia ma se nessuno fa nulla per chiarire…Infatti l’ordinanza del ministro Speranza recitava: “Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

Dobbiamo aspettare chiarimenti e una presa di posizione della Regione Lazio Qualora il divieto venisse confermato, a Roma si armerà una protesta di una certa consistenza. Secondo l’Agenzia dell’Entrate, nel Lazio ci sono circa 399.918 case classificate come immobili a disposizione, ovvero né abitazione principale, né in affitto. La maggior parte di queste sono appunto le seconde case dei romani o di coloro che hanno scelto la costa, i borghi o le colline laziali come luogo di evasione dalla propria città. Solo nella Provincia di Roma si contano circa 210 mila seconde case, stando ai dati 2016 del dossier ‘Immobili in Italia’ dell’Agenzia delle Entrate, gli ultimi disponibili a riguardo. Appartamenti disseminati spesso nelle località costiere non lontano dalla Capitale tra cui Santa Marinella, Marina di San Nicola, Ladispoli, Tor San Lorenzo, Anzio e Torvajanica. Numeri importanti si registrano anche sul litorale pontino, con gli affascinanti borghi marittimi di Sperlonga, San Felice Circeo e Terracina, che conta in totale 61mila immobili a disposizione nella provincia di Latina. Anche in zona Viterbo le seconde case sono un habitué: tra le cittadine della Maremma laziale ed il litorale etrusco, come Tarquinia e Montalto di Castro, nell’intero territorio viterbese sono presenti 42mila immobili.

LAVORO/ La Regione: “Evase tutte le domande”

Cassa integrazione, nel Lazio

sono167mila lavoratori coinvolti

La Regione Lazio ha evaso tutte le pratiche di cassa integrazione in deroga che sono state presentate. Nello specifico sono 65.031 le domande ricevute dagli uffici regionali per un totale di 166.923 mila lavoratori coinvolti e 37.721.020 ore di lavoro. Delle domande pervenute da parte delle aziende del territorio, oltre 31 mila sono già state autorizzate e inviate all’Inps per la liquidazione. “Le pratiche istruite corrispondono a un impegno economico complessivo di 305,5 milioni di euro, di cui 144,4 relativi al primo decreto di riparto assegnato al Lazio dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia e il secondo, assegnato ieri, pari a 162.724.560 milioni di euro” – ha fatto sapere Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio. “Attualmente non abbiamo pratiche da evadere e i nostri uffici stanno procedendo alla lavorazione delle domande che arrivano quotidianamente, circa 800”.

Per accelerare i tempi la Regione Lazio ha inoltre attivato delle intese con Abi e Poste Italiane per consentire ai lavoratori beneficiari di rivolgersi fin da subito direttamente ai propri istituti bancari e alle Poste per ricevere l’anticipo di Cassa integrazione. “In questo modo i soldi arriveranno prima alle famiglie in un momento di grande emergenza economica”. Intanto il Lazio, insieme alle altre regioni, ha chiesto che nel prossimo decreto che il Governo dovrà emanare, venga previsto un rifinanziamento della cassa integrazione in deroga affinché possa essere garantita la proroga dell’ammortizzatore sociale anche oltre le 9 settimane ora previste, “al fine di assicurare la copertura economica per eventuali domande di cassa integrazione che non potranno essere soddisfatte con il secondo decreto e di accompagnare le aziende e i lavoratori nella

