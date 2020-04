FILO DI NOTA/ Una multa e cinque giorni di chiusura (se riaprirà) per l’occupazione di 0,45 mq

FILO DI NOTA/ Burocrazia canaglia punisce un ristorante del centro

Questa volta il coronavirus non c’entra, parliamo di una multa risalente allo scorso settembre ma notificata il 28 aprile, in piena emergenza sanitaria e con tutte le attività ristorative chiuse. Il provvedimento obbliga un locale del centro di Roma a tenere chiuso il ristorante per cinque giorni al momento della riapertura. Se riaprirà, come gli auguriamo, ma con l’aria che tira non si può mai sapere. La notizia viene dal quotidiano telematico Roma Today. Non citeremo il nome del locale, ma raccontiamo il fatto: la motivazione della notifica è occupazione di suolo pubblico antistante l’attività con un tavolo e un posacenere a piantana di 0,45 mq. Come previsto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, all’art. 3, comma 16 viene richiesta all’azienda “la rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’interessato e la chiusura dell’esercizio per un periodo pari a 5 giorni e,comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.“ Se dobbiamo credere alla vittima in questa faccenda (e perché non dovremmo credergli) stiamo parlando di un piccolo tavolo, posizionato fuori dal locale chiuso che serviva soltanto ad appoggiare il menù, mentre il posacenere era a disposizione dei clienti, ma anche un servizio per i turisti di passaggio, per mantenere pulita la strada. Sorvoliamo su cose ben più serie e questa è una sciocchezza. Ma se fossimo nei panni di quel ristoratore…

Giu.Te.

