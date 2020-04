IL PUNTO/ La Raggi si arrende, via libera a tavolini e dehors

La Fase Due incombe e di necessità si fa virtù. Dopo anni di persecuzione nei confronti della categoria degli esercenti per tavolini e dehors il Comune si arrende. Il sindaco Raggi su Fb ha annunciato che per il settore più falcidiato dal lockdown arrivano deroghe ai piani di occupazione del suolo pubblico. E così, dopo aver bloccato le tasse sui marciapiedi il Campidoglio si prepara ad ampliare del 35% la concessione di suolo pubblico. E’ una rivoluzione copernicana ma assieme uno stupefacente cambio di prospettiva. Il Comune si è accorto del valore del settore della ristorazione e passa dalla persecuzione a una “quasi liberalizzazione”. Quanto tempo e quante polemiche sprecate. Spiega la Raggi in un post: “Lo scopo è quello di compensare la riduzione delle superficie utilizzabili all’interno dei locali. Per tutto il 2020, ci saranno procedure rapide e criteri semplificati sia per le richieste che per i rilasci del permessi e le tipologie di arredo esterne consentite saranno maggior rispetto al passato”. E adesso è il momento del calore, dell’affetto, del coinvolgimento, dopo anni di gelo polare. Finiscono in archivio le persecuzioni dei vigili urbani metro alla mano, la rigidissime regole per il rispetto dei canoni dettati dalla città storica e la lotta tra pedoni e tavolini. “I nostro locali, bar, ristoranti e i loro splendi dehors sono tra gli elementi identificativi di Roma, famosi per il loro calore e l’accoglienza”. Non sembra neanche la Raggi. Si sono arresi il presidente della Commissione Commercio Coia, l’assessore Cafarotti, evidentemente. E la presidente del primo municipio, la Alfonsi, che ne dice? A protestare sono rimaste alcune associazioni di abitanti del centro storico. Irriducibili. E mediamente schierate, sul piano politico. Hanno osteggiato sistematicamente le rivendicazioni dei commercianti, per loro tavolino selvaggio era una battaglia vinta. Certo non si può ringraziare il Coronavirus per questo. Ma si può dire ci voleva una tragedia di questo tipo per far cambiare veramente qualcosa a Roma

