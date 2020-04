Sabaudia, week end blindato

Si avvicina la Fase 2 prevista con il 4 maggio e, contestualmente, aumentano e si fanno più stringenti i controlli sul territorio soprattutto nel weekend del primo maggio.Rafforzati, quindi, i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale per garantire il rispetto da parte dei cittadini e degli esercizi commerciali delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19.Il presidio di vigilanza, così come per le festività precedenti, ha lo scopo di limitare la mobilità, possibile solo non nei casi previsti tassativamente, e prevenire la tentazione delle gite “fuori porta” o spostamenti nelle seconde case ad eccezione delle situazioni strettamente necessarie.L’attenzione resterà alta, quindi, sulle zone di accesso alla città di Sabaudia ma anche in quelle residenziali e i borghi.“Proprio ora con l’avvicinarsi della ‘Fase 2’ della strategia di contrasto al Covid-19 non possiamo permetterci passi falsi che andrebbero – spiega il sindaco Giada Gervasi – a vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti dai cittadini e da tutti coloro che hanno combattuto e combattono il virus in prima linea. E’ fondamentale, quindi, mantenere alta l’attenzione e rispettare le prescrizioni per evitare una ripresa dei contagi e con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni attenersi, con rispetto e ancora più responsabilità, alle misure di contenimento”.In questo periodo gli accertamenti non si sono mai arrestati e solo negli ultimi 4 giorni, la polizia locale ha fermato circa 300 persone sanzionandone 3. Inoltre è in corso la verifica delle autodichiarazioni relative agli spostamenti, la cui non veridicità è passibile di sanzione.Fino a domenica 3 maggio (incluso) resta a Sabaudia la chiusura del lungomare, parchi e aree verdi e resta in vigore il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute e necessità.