Shaolin Quan Fa Italia, corsi online di Kung fu e Qi Gong

Il 4 maggio sono in partenza i corsi del Maestro Shi Yan Hui, monaco di 34° generazione, unico rappresentante ufficiale del Tempio di Shaolin in Italia. L’associazione Shaolin Quan Fa Italia è lieta di presentare un corso Online di Kung fu ed uno di Qi Gong. Data l’emergenza COVID i corsi sono appositamente studiati per poter essere praticati in appena due metri quadrati di spazio.

Le lezioni si focalizzano sullo sviluppo interno della disciplina. L’attenzione all’interno è fondamentale tanto quanto lo svilppo esterno nelle arti marziali, perché è proprio l’interno che dà la sostanza alla forma, che altrimenti risulta vuota. L’intenzione e la sensazione del movimento inoltre consentono di dissipare lo stress fisico e mentale e aumentare le difese immunitarie, così importanti in questo momento storico in cui ci troviamo.

