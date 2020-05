VITERBO/ Coronavirus, la Asl ordina 20mila test sierologic

– Li invierà la ditta Abbott, individuata tramite una gara ponte – La spesa complessiva è di poco superiore ai 132mila euro

Con una delibera datata 29 aprile 2020 la Asl di Viterbo affida in urgenza tramite una gara ponte la fornitura dei test sierologici per la determinazione degli anticorpi Igg per il virus Sars Cov-2 alla ditta Abbott.

La spesa è di 108.280 euro iva esclusa che, comprensiva di imposte, sale a 132.101,60 euro. Il totale dei test acquistati è di 20mila. Un numero consistente che, come si legge nella delibera, è necessario “al fine di poter fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”.

“Data l’attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria – si legge nella documentazione inviata dalla Abbott alla Asl di Viterbo – la disponibilità dei prodotti potrà dipendere o sarà subordinata alle approvazioni normative e a possibili limitazioni nella fornitura”.

Ti potrebbero interessare anche: