Allarme Caritas: “Raddoppiati i nuovi poveri”

Sono raddoppiati i nuovi poveri. Lo certifica un monitoraggio su 101 centri diocesani di Caritas Italiana in base al quale si registra un “raddoppio delle persone che per la prima volta si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza“. Nel dettaglio, sono 38.580 i ‘nuovi poveri’.

“Cresce la richiesta di beni di prima necessità, cibo, viveri e pasti a domicilio, empori solidali, mense, vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici per il pagamento delle bollette, degli affitti e delle spese per la gestione della casa. Nel contempo, – spiega una nota della Caritas – aumenta il bisogno di ascolto, sostegno psicologico, di compagnia e di orientamento per le pratiche burocratiche legate alle misure di sostegno e di lavoro”.