Coronavirus: all’Appio Latino isolata clinica in via Vulci. Ventidue i casi positivi

C’è un nuovo focolaio di Coronavirus a Roma, nel cuore della città, circoscritto all’interno di una clinica. Dopo la conclusione dell’ indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano al Nuovo Salario , è di oggi la notizia dell’isolamento della clinica Latina in via Vulci, nella zona dell’Appio Latino. E’ la Asl Roma 2, in una nota a spiegare che “è in corso l’indagine epidemiologica della da parte della Asl Roma 2 ed è stato disposto l’isolamento della clinica Latina e il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani”.