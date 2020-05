Roma, cadavere carbonizzato trovato su balcone appartamento

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto sul balcone di un appartamento in via Fani 60 a Roma, nella zona del Trionfale. Secondo quanto si apprende nell’appartamento era presente anche una donna che sarà ascoltata dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da una vicina che ha visto il corpo sul balcone. Il cadavere non è stato ancora identificato.

Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato una situazione di degrado. Si attendono gli esiti degli esami del medico legale. Sul posto anche il pm di turno. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

